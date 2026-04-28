Nhiều máy bán hàng tự động dọc biển Quy Nhơn ngừng hoạt động

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, một số người dân và du khách cho biết: Gần đây, hàng loạt máy bán hàng tự động của Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM (trụ sở tại Hà Nội) lắp đặt ở các công viên dọc biển Quy Nhơn đã ngừng hoạt động.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc biển Quy Nhơn hiện có hơn 10 máy bán hàng tự động nằm trên địa bàn phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam. Riêng khu vực Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam) có 6 máy. Theo thông tin trên thân máy, hệ thống này thuộc Đề án tăng tiện ích, hiện đại hóa công cộng của UBND TP. Quy Nhơn (cũ).

Không chỉ dừng hoạt động, nhiều máy bán hàng tự động còn có dấu hiệu hư hỏng như bong tróc sơn, rỉ sét nhiều chi tiết. Một số máy được đấu nối nguồn điện từ công viên nhưng không được che chắn cẩn thận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, nhất là với trẻ em.

Nhiều máy bán hàng tự động lắp đặt dọc biển Quy Nhơn đã dừng hoạt động nhiều tháng nay. Ảnh: N.C

“Tôi đi bộ ở công viên dọc đường An Dương Vương, thấy máy bán hàng cạnh khách sạn Hải Âu nên định ghé mua chai nước nhưng máy không hoạt động.

Nếu không sử dụng nữa thì nên tháo dỡ hoặc ít nhất là dán thông báo để người dân và du khách biết” - anh Bùi Văn Quang (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM trước đây đăng ký chi nhánh tại số 260 Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam).

Tuy nhiên, khi phóng viên đến địa chỉ này, chủ nhà cho biết DN đã trả mặt bằng từ nhiều năm trước. Ngày 22-4, phóng viên nhiều lần liên hệ qua số hotline in trên máy bán hàng nhưng không nhận được phản hồi.

Thông tin từ Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cho biết, khu vực TP. Quy Nhơn (cũ) hiện có 14 máy bán hàng tự động do Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM đầu tư, vận hành.

Các máy được lắp đặt từ năm 2018 và bổ sung qua nhiều đợt, chủ yếu tại khu vực công cộng dọc biển Quy Nhơn, tập trung nhiều nhất ở Công viên Thiếu nhi. Doanh nghiệp được bố trí vị trí lắp đặt và ký hợp đồng sử dụng điện từ hệ thống của công ty để vận hành.

Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, nhiều máy đã cũ kỹ, xuống cấp và hư hỏng nặng sau mùa mưa bão năm 2025. Sau thời gian hoạt động cầm chừng, đến đầu tháng 2-2026, toàn bộ số máy đã ngừng vận hành. Hiện nhiều máy còn thời hạn hợp đồng cung cấp điện đến ngày 30-8-2026.

Trước tình trạng trên, Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn sẽ làm việc với Công ty CP Đầu tư và Thương mại VVM để thống nhất hướng xử lý. Nếu doanh nghiệp chính thức dừng hoạt động, đơn vị sẽ yêu cầu tháo dỡ máy, trả lại mặt bằng.