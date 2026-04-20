Đề xuất phạt tới 26 triệu đồng đối với hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe

(GLO)- Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/2024/NĐ-CP đang được Bộ Công an lấy ý kiến, hành vi làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe được đề xuất mức phạt lên tới 26 triệu đồng.

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13, tập trung vào các vi phạm liên quan đến biển số xe. Ngoài các hành vi đã được quy định như gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách, biển số bị che lấp, bẻ cong, dự thảo bổ sung thêm hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận biết thông tin trên biển số.

Cảnh sát Giao thông kiểm tra, xử lý trường hợp dùng decal dán, che biển kiểm soát xe. Ảnh: VOVGT

Đáng chú ý, hành vi này có thể bị phạt từ 20-26 triệu đồng. Quy định mới này nhằm tăng cường tính răn đe đối với các trường hợp cố tình che giấu, làm sai lệch thông tin biển số, gây khó khăn cho công tác giám sát, xử lý vi phạm giao thông.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 13 theo hướng quy định rõ hơn các hành vi vi phạm liên quan đến kiểm định phương tiện.

Theo đó, người điều khiển xe không có hoặc sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực từ 1 tháng trở lên sẽ bị xử phạt.

Đồng thời, dự thảo còn bổ sung trường hợp phương tiện không được dán tem kiểm định hoặc dán không đúng quy định (kể cả rơ moóc, sơ mi rơ moóc). Mức phạt đối với hành vi này được đề xuất từ 4-6 triệu đồng.