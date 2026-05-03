Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Cụ thể, khoản 7 Điều 13 Nghị định 133 quy định phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Ngoài ra, Nghị định 133 cũng quy định rõ các hành vi vi phạm khác như: phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi cản trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện; phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện, thiết bị và hành vi khác làm hư hỏng, gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện; phạt tiền từ 3-5 triệu đồng nếu không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt.

Cùng với đó, phạt tiền từ 5-8 triệu đồng đối với hành vi tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình điện của bên bán điện; phạt tiền từ 4-10 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng và từ 10-20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 triệu đồng đến dưới 2 triệu đồng.

Đồng thời, phạt tiền từ 60-80 triệu đồng nếu sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định…