Tặng 35 trụ đèn năng lượng mặt trời cho người dân xã Ia Pa

(GLO)- Chiều 15-4, Công an xã Ia Pa tổ chức lễ phát động cụ thể hóa phong trào thi đua ba nhất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” và ra mắt mô hình “Thắp sáng đường quê vì an ninh, an toàn” giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Ia Pa.

Tại chương trình, Ban Chỉ đạo mô hình “Thắp sáng đường quê vì an ninh, an toàn” đã trao tặng 35 trụ đèn năng lượng mặt trời cho 3 thôn Bôn Thăm, Plơi Rngol và Mơ Năng 2, với trị giá trên 70 triệu đồng.

35 trụ đèn năng lượng mặt trời đã được trao tặng cho người dân ở xã Ia Pa. Ảnh: Hòa Bình

Dự kiến trong năm 2026, Công an xã Ia Pa sẽ tiếp tục vận động để tặng 50 trụ đèn năng lượng mặt trời cho 5 thôn, làng với trị giá hơn 100 triệu đồng. Mục tiêu của mô hình đến năm 2030 sẽ tặng 230 trụ đèn năng lượng mặt trời cho 23 thôn, làng với tổng trị giá hơn 460 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Công an xã Ia Pa cũng trao quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lực lượng Công an đã trao tặng các phần quà cho hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Ia Pa. Ảnh: Hòa Bình

Trung tá Phạm Quang Long - Trưởng Công an xã Ia Pa - nhấn mạnh: Đây là những hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn và an sinh xã hội tại địa phương.

Những tuyến đường được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời khi chính thức được thắp sáng sẽ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.