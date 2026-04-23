Hoài Nhơn Đông: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết, lan tỏa nghĩa tình cộng đồng

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Sáng 23-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Trương Thị Dùng (TDP Công Lương) - một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà Dùng tuổi cao, sống neo đơn trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn, nhất là khi mùa mưa bão đến. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở nguồn kinh phí, các hội, đoàn thể còn chung tay góp sức bằng những ngày công tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp bà Dùng sớm ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nhân văn.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

