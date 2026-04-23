Hoài Nhơn Đông: Khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết, lan tỏa nghĩa tình cộng đồng

(GLO)- Sáng 23-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho bà Trương Thị Dùng (TDP Công Lương) - một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà Dùng tuổi cao, sống neo đơn trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn, nhất là khi mùa mưa bão đến. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã vận động nguồn lực xã hội hóa, hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở nguồn kinh phí, các hội, đoàn thể còn chung tay góp sức bằng những ngày công tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp bà Dùng sớm ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho các đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển, nhân văn.