Ra mắt mô hình Cổng trường tự quản đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại xã Cửu An

(GLO)- Ngày 20-4, Trường THCS Nguyễn Du phối hợp với Công an xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Cổng trường tự quản đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông” và “Tổ đội viên xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường cùng hơn 600 học sinh Trường THCS Nguyễn Du.

Ban tổ chức ra mắt mô hình “Cổng trường tự quản đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông”. Ảnh: Đồng Lai

Mô hình được triển khai với sự phối hợp của nhà trường, chính quyền địa phương, lực lượng công an, phụ huynh và các đoàn thể nhằm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Tổ đội viên xung kích gồm 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên và đại diện học sinh, có nhiệm vụ hỗ trợ điều tiết giao thông giờ cao điểm, nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định khi đưa đón học sinh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh khu vực cổng trường.

Dịp này, lực lượng Công an xã Cửu An đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông an toàn, đồng thời chỉ ra những lỗi vi phạm thường gặp của phụ huynh khi đưa đón học sinh tại khu vực cổng trường.