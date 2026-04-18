Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

Người dân thôn Hiệp Hà mong chính quyền địa phương xem xét, giải quyết cấp sổ đỏ đối với diện tích đất họ đã sử dụng gần 30 năm nay. Ảnh: V.L

Gọi đến đường dây nóng của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Hiệp Hà phản ánh: Khoảng năm 1998 - 1999, UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh cũ) phân chia đất thuộc Nông trường dừa Vân Canh cho các hộ gia đình tại thôn Hiệp Hà sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở và trồng cây.

Từ đó đến nay, người dân sử dụng đất liên tục, ổn định nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, nhất là trong việc đăng ký sử dụng điện sinh hoạt, vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế, cũng như hạn chế khả năng chuyển nhượng, thừa kế tài sản hợp pháp.

Bà Nguyễn Thị Lúi cho biết: “Gia đình tôi có căn nhà và thửa đất tại thôn Hiệp Hà, nguồn gốc do cha mẹ để lại cách đây gần 30 năm. Tôi nhiều lần nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi đề nghị UBND xã Vân Canh và các sở, ngành liên quan xem xét, sớm cấp sổ đỏ để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân”.

Qua tìm hiểu được biết, không chỉ bà Lúi, hơn 200 hộ dân ở thôn Hiệp Hà cũng có nhu cầu tương tự và mong muốn chính quyền địa phương, các sở, ngành xem xét cấp sổ đỏ đối với diện tích đất và nhà ở của họ. Nhiều hộ đã đầu tư xây dựng nhà cửa kiên cố, trồng cây lâu năm, nhưng vẫn chưa có cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp hoặc thực hiện các giao dịch dân sự.

Ông Đoàn Văn Nhạc - Trưởng thôn Hiệp Hà - cho hay: “Đất người dân đang sử dụng ổn định đã nhiều năm là có thật, nhu cầu cấp sổ đỏ là chính đáng. Trước đây, địa phương cũng đã tiến hành đo đạc để làm cơ sở cấp sổ, nhưng không hiểu sao sau đó lại dừng thực hiện”.

Theo Phòng Kinh tế xã Vân Canh, sau khi giải thể Nông trường dừa Vân Canh vào năm 1998, toàn bộ diện tích đất của nông trường được Nhà nước giao cho UBND xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh cũ) quản lý. Để tránh lãng phí đất, UBND xã Canh Hiệp đã chia đất cho người dân thôn Hiệp Hà canh tác, sử dụng.

Tuy nhiên, thời điểm đó, việc chia, giao đất cho người dân được thực hiện thiếu chặt chẽ, không có quyết định cụ thể và hồ sơ pháp lý rõ ràng. Điều này khiến việc xem xét, cấp sổ đỏ đối với diện tích đất có nguồn gốc từ Nông trường dừa Vân Canh hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và phải mất nhiều thời gian để rà soát, xác minh lại.

Ông Hoàng Kim Chuyên - Trưởng phòng Kinh tế xã Vân Canh - cho biết: UBND xã đã thông báo cho người dân thôn Hiệp Hà tự kê khai hiện trạng sử dụng đối với diện tích đất thuộc Nông trường dừa Vân Canh trước đây. Đến nay, UBND xã đã tiếp nhận gần 200 bản tự kê khai hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân tại thôn Hiệp Hà.

Hiện địa phương đang tiến hành rà soát nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất, xác định diện tích đủ điều kiện cấp sổ đỏ để tổng hợp, lập danh sách báo cáo UBND xã. Sau đó, UBND xã sẽ báo cáo, xin ý kiến và chủ trương của tỉnh liên quan đến việc xem xét cấp sổ đỏ cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Theo Luật Đất đai năm 2024, đối với đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường đã giải thể, Nhà nước phải tiến hành rà soát, xác định hiện trạng sử dụng để xem xét giao đất, cấp sổ đỏ cho người đang sử dụng ổn định, không tranh chấp và phù hợp quy hoạch. Thực tế tại thôn Hiệp Hà cho thấy, phần lớn các hộ dân đã sử dụng đất từ trước năm 2000, có nhà ở ổn định, phù hợp với điều kiện để được xem xét cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, do thiếu hồ sơ pháp lý từ giai đoạn giao đất ban đầu, việc giải quyết đang bị kéo dài trong nhiều năm. Điều này không chỉ gây thiệt thòi cho người dân mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đất đai tại địa phương, đòi hỏi sớm có hướng tháo gỡ phù hợp với thực tế và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân.