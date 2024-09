(GLO)- Ngày 12-9, tại Hội trường 20-10 huyện Đak Đoa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

(GLO)- Chiều 10-9, Ban An toàn giao thông Gia Lai tổ chức hội nghị tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới và giới thiệu dự án “Đạp xe đến trường an toàn” do Quỹ Phòng chống thương vong châu Á tài trợ tại huyện Phú Thiện.