Cần sớm xử lý dứt điểm hành vi xâm hại hành lang đường sắt

Gọi đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân tổ 5 (khu phố 6) phản ánh: Gia đình bà Hồ Thị Kim Lệ (trú cùng địa phương) chiếm dụng một phần diện tích đất nằm sát tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn, đoạn gần khu vực giao cắt với đường Trần Nhân Tông để sử dụng vào mục đích riêng.

Trên phần đất này, gia đình bà Lệ tự ý đổ bê tông xi măng, đặt nhiều vật dụng sinh hoạt như thùng, xô, chậu nhựa.

Gia đình bà Hồ Thị Kim Lệ chiếm dụng nhiều diện tích đất nằm cạnh tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn để sử dụng vào mục đích riêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: C.L

Hằng ngày, gia đình bà Lệ giặt giũ, rửa chén bát ngay cạnh đường ray, để nước thải sinh hoạt chảy tràn lan. Ngoài ra, hộ này còn tận dụng khu vực trên để chăn nuôi gà; nước thải sinh hoạt cùng phân gà gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư.

“Việc sinh hoạt, chăn nuôi sát đường sắt như vậy không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường khu dân cư mà còn rất nguy hiểm, nhất là khi tàu chạy qua. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý nhưng bà Lệ không tiếp thu, thậm chí còn có lời lẽ thiếu chuẩn mực”-bà N.T.H. (khu phố 6) chia sẻ.

Không chỉ xâm hại hành lang đường sắt, gia đình bà Lệ còn bị phản ánh có hành vi lấn chiếm lối đi dân sinh. Cụ thể, phía Nam tuyến đường sắt có một đường đất dẫn vào nhà của 8 hộ dân ở xóm Đường Ray (tổ 5, khu phố 6). Trong quá trình canh tác trên thửa đất dọc lối đi này, gia đình bà Lệ thường xuyên đào bới, xâm lấn khiến lối đi ngày càng bị thu hẹp.

Bà N.T.Q. (xóm Đường Ray) bức xúc: “Lối đi vốn đã nhỏ, nay lại bị lấn chiếm nên việc đi lại rất khó khăn, nhất là vào ban đêm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm vào cuộc để đảm bảo việc đi lại thuận lợi, an toàn cho người dân”.

Theo quy định của pháp luật, hành lang an toàn giao thông đường sắt là khu vực phải được bảo vệ nghiêm ngặt; mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đều bị xử lý. Vì vậy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần sớm kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm nhằm đảm bảo an toàn hành lang đường sắt và giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Tấn Vũ - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn Bắc ghi nhận thông tin phản ánh của người dân; đồng thời cho biết sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với đại diện khu phố 6 kiểm tra thực địa, làm rõ nội dung và xử lý theo quy định.