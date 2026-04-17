Chồng, cha, ông chúng tôi là TRẦN NHẬT. Sinh năm 1946.

Nguyên quán: Thôn 4, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng do bệnh nặng ông đã từ trần lúc 13 giờ 30 phút ngày 17-4-2026 (nhằm ngày 01 tháng 3 năm Bính Ngọ);

Hưởng thọ 81 tuổi.

Linh cữu được quàn tại tư gia thôn 4, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Lễ viếng được tổ chức từ 18 giờ ngày 17-4-2026 đến 9 giờ 30 phút ngày 18-4-2026.

Lễ truy điệu, đưa tang lúc 9 giờ 30 phút ngày 18-4-2026 (nhằm ngày 02 tháng 3 năm Bính Ngọ), sau đó linh cữu sẽ được hỏa táng tại Đài Hoá thân Phúc Lạc Viên, phường Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa.

CON GÁI TRẦN HOÀNG CHÂU NGỌC VÀ GIA ĐÌNH KÍNH CÁO

Đảng ủy, Ban Giám đốc và viên chức, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai xin chia buồn cùng gia đình đồng chí Trần Hoàng Châu Ngọc-Phóng viên Phòng Văn hóa và Giải trí (Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai).