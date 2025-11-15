(GLO)- Phiên giao dịch ngày 15-11 ghi nhận giá vàng miếng trong nước được bán ra trung bình ở mức 151 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 149-151 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào giá cao với 149,8 triệu đồng/lượng; trong khi đó Phú Quý lại giao dịch ở mức thấp với 148 triệu đồng/lượng.

Ngày 15-11, giá vàng miếng giữ ở mức 151 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang có giá 146,1-149,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang giao dịch 136-140 triệu đồng/lượng; SJC giữ 2 chiều mua-bán là 146,5-149 triệu đồng/lượng; DOJI có giá 146,7-149,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý mua vào ở mức 147,5 triệu đồng, bán ra ở mức 150,5 triệu đồng/lượng.