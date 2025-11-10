Trưa 10-11, giá vàng trong nước vượt mốc 150 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau những ngày giữ mức ổn định, chỉ trong nửa ngày 10-11, giá vàng miếng trong nước đã có 2 đợt tăng giá. Tính đến trưa nay, vàng miếng đã vượt qua ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.

Theo đó, sau khi tăng lên mức 149,6 triệu đồng vào phiên buổi sáng thì đầu giờ chiều nay, vàng miếng tăng thêm 600.000 đồng, đưa giá lên mức 150,2 triệu đồng/lượng.

Hiện SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết ở mức 148,2-150,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục mua vào với giá cao 148,7 triệu đồng/lượng, Mi Hồng mua vào với giá 148,8 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý mua vào với giá thấp hơn, 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 10-11 tăng 2 lần liên tiếp. Ảnh: P.V

Tương tự, thị trường vàng nhẫn cũng biến động tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch ở mức 146,8-149,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 138,5-142,5 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch 145,3-147,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,8-149,1 triệu đồng/lượng.