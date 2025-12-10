Sáng 10-12, vàng miếng trong nước bật tăng 1 triệu đồng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 10-12, giá vàng miếng trong nước bật tăng đến 1 triệu đồng so với hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang bán ra mức 154,7 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ đang mua vào với giá 152,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Mi Hồng đang giao dịch mua vào ở mức cao với 153,3 triệu đồng/lượng còn Phú Quý đang giao dịch ở mức thấp 151,7 triệu đồng/lượng.

Ngày 10-12 giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh nguồn Báo Quân Đội Nhân Dân

Thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng biến động tăng so với mức giá hôm qua. PNJ đang giao dịch ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 149,8-152,8 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch 149,5-152,5 triệu đồng/lượng; SJC mua vào 149,6 triệu đồng, bán ra 152,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 151-154 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 4.208 USD/ounce, tăng 19,5 USD/ounce so với rạng sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 20,7 triệu đồng.