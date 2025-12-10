Sáng 10-12, vàng miếng trong nước bật tăng 1 triệu đồng

Theo đó, Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ đang mua vào với giá 152,7 triệu đồng, bán ra 154,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Mi Hồng đang giao dịch mua vào ở mức cao với 153,3 triệu đồng/lượng còn Phú Quý đang giao dịch ở mức thấp 151,7 triệu đồng/lượng.
Thị trường vàng nhẫn sáng nay cũng biến động tăng so với mức giá hôm qua. PNJ đang giao dịch ở mức 149,5-152,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 149,8-152,8 triệu đồng/lượng; DOJI đang giao dịch 149,5-152,5 triệu đồng/lượng; SJC mua vào 149,6 triệu đồng, bán ra 152,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 151-154 triệu đồng/lượng.
Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 4.208 USD/ounce, tăng 19,5 USD/ounce so với rạng sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới 20,7 triệu đồng.