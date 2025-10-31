Tăng trở lại 1,8 triệu đồng, vàng miếng có giá 148,4 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 31-10 chứng kiến 2 phiên tăng giá liên tiếp của thị trường vàng trong nước. Trong đó, giá vàng miếng so với hôm qua đã tăng thêm 1,8 triệu đồng mỗi lượng.

Các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI niêm yết 2 chiều mua và bán vàng miếng là 146,4-148,4 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch là 2 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu mua vào cao hơn với giá 146,9 triệu đồng/lượng, Mi Hồng mua vào với giá 147 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý mua vào thấp hơn với giá 145,9 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước ngày 31-10 tăng trở lại. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng có biến động nhẹ tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý đang giao dịch 145,4-148,4 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết ở mức 145,3-148,3 triệu đồng/lượng; SJC mua vào 143,6 triệu, bán ra 146,1 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu có giá 144,3-148,1 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang có giá 139,5-144,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 12 giờ ngày 31/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 23,2 USD so chốt phiên trước đó xuống mức 4.000,4 USD/ounce.

Theo dữ liệu do Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng của các nhà đầu tư tiếp tục tăng mạnh, với tổng nhu cầu kim loại quý này tăng 3% so cùng kỳ năm trước, đạt 1.313 tấn do tâm lý lo sợ bỏ lỡ cơ hội ảnh hưởng đến các nhà đầu tư cá nhân.

Các nhà phân tích tại Ngân hàng thế giới (World Bank) cho rằng, các nhà đầu tư nên kiềm chế kỳ vọng vì các phân tích của ngân hàng này cho thấy giá vàng sẽ chỉ tăng 5% vào năm 2026, rất khiêm tốn so mức tăng 50% của năm nay.