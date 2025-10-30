Sáng 30-10, giá vàng miếng “bốc hơi” 1,5 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 30-10, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm mạnh, mỗi lượng vàng miếng “bốc hơi” 1,5 triệu đồng so với phiên giao dịch chiều qua, hiện có giá bán ra 146,6 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá 2 chiều mua-bán là 144,6-146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào cao hơn 900.000 đồng với 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 30-10 quay đầu giảm. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tùy từng doanh nghiệp. PNJ, DOJI đang niêm yết mua-bán ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 142,6-145,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 143,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 30-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4008,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 57,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,3 triệu đồng/lượng.