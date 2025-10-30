Sáng 30-10, giá vàng miếng “bốc hơi” 1,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá 2 chiều mua-bán là 144,6-146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào cao hơn 900.000 đồng với 145,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn cũng ghi nhận biến động tùy từng doanh nghiệp. PNJ, DOJI đang niêm yết mua-bán ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 142,6-145,1 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 143,6-146,6 triệu đồng/lượng.
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 30-10 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 4008,02 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 57,83 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 127,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,3 triệu đồng/lượng.