Giảm 2,3 triệu đồng, vàng miếng còn 146,6 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- Sau những ngày lập đỉnh, thị trường vàng trong nước gần đây ghi nhận các phiên giảm giá liên tiếp. So với hôm qua, giá vàng hôm nay (28-10) giảm đến 2,3 triệu đồng, chỉ còn 146,6 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, PNJ, DOJI cùng niêm yết giảm 2,3 triệu đồng/lượng đói với vàng miếng. Hiện các doanh nghiệp này đang mua vào 145,1 triệu đồng, bán ra với giá 146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng giao dịch cao hơn các doanh nghiệp khác với mức 146,2-147,2 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý giao dịch chiều mua vào thấp hơn với 145 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Tại nhiều doanh nghiệp như Mi Hồng, Phú Quý, PNJ giá vàng nhẫn hiện đang ghi nhận mức giá xấp xỉ bằng với giá vàng miếng. Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết cao hơn với 147,9-150,9 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 143,4-145,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay niêm yết quanh ngưỡng 3.992,2 USD/ounce (tương đương 127,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí). Hiện tại, vàng thế giới thấp hơn khoảng 19,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.