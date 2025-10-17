Chiều 7-10, giá vàng miếng lập đỉnh mới ở mức 153 triệu đồng/lượng

(GLO)- Chiều 17-10, theo đà tăng của vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh mới. Trong đó, giá vàng miếng lập đỉnh giao dịch ở mức 153 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn là 152,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 17 giờ hôm nay, giá vàng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng của SJC, PNJ và DOJI đều đồng loạt tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, lên mức 151,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, giá bán ra của các doanh nghiệp này cũng nhích lên 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng.

Giá vàng miếng lập đỉnh mới trong chiều 17-10. Ảnh: thuonggiaonline.vn

Tại Mi Hồng ghi nhận mức tăng nhẹ hơn ở chiều mua vào, đạt 152 triệu đồng/lượng (tăng 3,2 triệu đồng), trong khi giá bán ra giữ nguyên ở mức 153 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu mua vào tăng 4,4 triệu đồng, lên mốc 152,5 triệu đồng/lượng; bán ra tăng 3,9 triệu đồng, chạm mốc 153 triệu đồng/lượng.

Còn tại Phú Quý niêm yết giá vàng miếng lên 151 triệu đồng/lượng (tăng 4,5 triệu đồng/lượng) ở chiều mua vào; còn ở chiều bán ra, giá ở mức 153 triệu đồng/lượng (tăng 3,9 triệu đồng/lượng).

Tương tự, ở cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 152,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 159,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở 2 chiều so với đầu giờ sáng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150 triệu đồng/lượng (mua vào) và 153 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 3,9 triệu đồng ở cả 2 chiều.