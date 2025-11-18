Vàng miếng giảm 800.000 đồng/lượng trong ngày 18-11

(GLO)- Sau vài ngày giữ ở mức cao với 151,1 triệu đồng, sáng 18-11, giá vàng miếng quay đầu giảm 800.000 đồng, hiện có giá 149,3 triệu đồng/lượng.

Theo đó, tại các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết giá vàng miếng ở 2 chiều mua-bán là 147,3-149,3 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng niêm yết chiều mua vào ở mức cao với 147,8 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý đang giao dịch ở mức thấp với 146,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa: congannhandan.com.vn

Giá vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp cũng được niêm yết tiệm cận với giá vàng miếng. Phú Quý đang giao dịch 146-149 triệu đồng, Mi Hồng đang có giá 136,8-140,8 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 144,8-147,3 triệu đồng/lượng.