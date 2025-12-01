Đầu tuần, tăng thêm 800.000 đồng, giá vàng miếng ở mức cao 155,7 triệu đồng/lượng

Cụ thể, SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 153,7-155,7 triệu đồng, giữ mức chênh lệch 2 chiều ổn định 2 triệu đồng.
Riêng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức cao chiều mua vào, 154,2 triệu đồng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 154 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang có giá 152,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung.
Thị trường vàng nhẫn cũng tịnh tiến theo giá vàng miếng trong phiên giao dịch sáng nay. Phú Quý đang có giao dịch vàng nhẫn 999.9 ở mức 151,2-154,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 150,6-153,9 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 151,2-154,2 triệu đồng/lượng, DOJI niêm yết ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch 2 chiều ở mức 151,4-153,9 triệu đồng/lượng.