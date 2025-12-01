Đầu tuần, tăng thêm 800.000 đồng, giá vàng miếng ở mức cao 155,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 1-12, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận mức tăng khá cao với 800.000 đồng/lượng. Hiện các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý đang niêm yết giá bán ra ở mức 155,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC, PNJ, DOJI đang niêm yết 2 chiều mua-bán vàng miếng ở mức 153,7-155,7 triệu đồng, giữ mức chênh lệch 2 chiều ổn định 2 triệu đồng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức cao chiều mua vào, 154,2 triệu đồng. Mi Hồng đang mua vào ở mức 154 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang có giá 152,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung.

Giá vàng ngày 1-12 tăng mạnh. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng tịnh tiến theo giá vàng miếng trong phiên giao dịch sáng nay. Phú Quý đang có giao dịch vàng nhẫn 999.9 ở mức 151,2-154,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 150,6-153,9 triệu đồng/lượng. PNJ đang giao dịch ở mức 151,2-154,2 triệu đồng/lượng, DOJI niêm yết ở mức 150,9-153,9 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch 2 chiều ở mức 151,4-153,9 triệu đồng/lượng.