So với phiên giao dịch sáng 15-12, giá vàng trong nước đã có mức giảm đến 1,2 triệu đồng/lượng trong hôm nay. Hiện tại, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI, SJC đang giao dịch ở mức 153,6-155,6 triệu đồng/lượng, duy trì mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng.

Trưa 16-12, vàng miếng tiếp tục giảm thêm 600.000 đồng, có giá 155,6 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Mi Hồng cũng có sự điều chỉnh tương ứng với giá bán ra, còn mua vào đang ở mức 154,1 triệu đồng, cao hơn các doanh nghiệp khác 500.000 đồng. Phú Quý hiện có giá mua vào ở mức thấp với 152,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Phú Quý hiện đang giao dịch ở mức 151-154 triệu đồng/lượng; SJC đang có giá 149,9-152,7 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 149,5-153 triệu đồng/lượng; DOJI cũng giao dịch khá cao với 151-154 triệu đồng/lượng.