Giá vàng quay đầu giảm 600.000 đồng trong ngày 2-12, cao hơn thế giới 19,4 triệu đồng

(GLO)- Phiên giao dịch sáng 2-12 ghi nhận thị trường vàng trong nước quay đầu giảm 600.000 đồng/lượng đối với vàng miếng. Vàng nhẫn cũng biến động giảm theo tùy từng doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI tiếp tục duy trì mức chênh lệnh 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng sau khi giảm 600.000 đồng so với hôm qua, hiện đang niêm yết 152,6-154,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngày 2-12 quay đầu giảm. Ảnh: P.V

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá mua vào ở mức cao với 153,1 triệu đồng/lượng, Mi Hồng cũng mua vào với giá khá cao 153,3 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang ở mức thấp với 151,6 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều đến 3 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, mức giá cũng giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Nhẫn trong Phú Quý đang có giá 150,6-153,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 149,9-153,2 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 150,3-152,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.232,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,3% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 12,6 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.232,3 USD/ounce (tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.