Giá vàng quay đầu giảm 600.000 đồng trong ngày 2-12, cao hơn thế giới 19,4 triệu đồng

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI tiếp tục duy trì mức chênh lệnh 2 chiều mua-bán là 2 triệu đồng sau khi giảm 600.000 đồng so với hôm qua, hiện đang niêm yết 152,6-154,6 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là doanh nghiệp niêm yết giá mua vào ở mức cao với 153,1 triệu đồng/lượng, Mi Hồng cũng mua vào với giá khá cao 153,3 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang ở mức thấp với 151,6 triệu đồng, chênh lệch 2 chiều đến 3 triệu đồng.
Đối với vàng nhẫn, mức giá cũng giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Nhẫn trong Phú Quý đang có giá 150,6-153,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu đang có giá 149,9-153,2 triệu đồng/lượng; SJC đang niêm yết ở mức 150,3-152,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.232,3 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 0,3% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 12,6 USD/ounce.
Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.232,3 USD/ounce (tương đương khoảng 135,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.