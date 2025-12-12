Vàng miếng trong nước ở mức 155,6 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới 19,4 triệu đồng

(GLO)- Ngày 12-12, thị trường vàng miếng trong nước ở mức cao với 155,6 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 19,4 triệu đồng.

Sáng 12-12, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết ở mức cao với 153,6-155,6 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch giữa 2 chiều là 2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước ngày 12-12 giữ ở mức cao. Ảnh: P.V

Mi Hồng mua vào ở mức cao với 154 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý lại mua vào ở mức thấp với 152,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng trở lại với mức giá khá cao. Hiện Bảo Tín Minh Châu đang niêm yét ở mức 149,8-153,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch 2 chiều ở giá 150,8-153,8 triệu đồng/lượng; PNJ đang giữ ở mức 150,6-153,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 2 triệu đồng; SJC đang giao dịch ở mức 150,5-153 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều 2,5 triệu đồng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tăng hơn 83 USD/ounce, lên mức 4.279 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng hơn 19,4 triệu đồng/lượng.