(GLO)- Ngày 27-12, thị trường vàng miếng trong nước tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng, đưa giá lên mốc 159,7 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục chứng kiến sự tiếp tục tăng giá của vàng miếng khi các doanh nghiệp cùng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng.

Cuối tuần, giá vàng tiếp tục tiến đến mốc 160 triệu đồng/lượng. Ảnh nguồn internet

Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu, SJC, DOJI, PNJ cùng giữ chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng khi giao dịch ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng.

Phú Quý tiếp tục mua vào với giá thấp hơn 1 triệu đồng với 156,7 triệu đồng/lượng. Còn Mi Hồng mua vào ở mức cao với giá 158,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng vọt lên trên mức 157 triệu đồng/lượng tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu đang có giá 153,8-157,3 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng. SJC mua vào 153,1 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 156,1 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 152,4-156,4 triệu đồng/lượng còn PNJ đang giao dịch 155-158 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.533 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có tăng 1,21% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 54,4 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.533 USD/ounce (tương đương 144,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.