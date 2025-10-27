Giá vàng ngày 27-10 giữ ở mức 148,9 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng miếng trong nước ngày 27-10 hiện đang giao dịch ở mức 147,9-148,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng tại DOJI đang giao dịch ở mức 147,6-148,9 triệu đồng/lượng; PNJ, SJC đang mua-bán ở mức 147,4-148,9 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với mức 147,9 triệu đồng, bán ra ở mức 148,9 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang ở mức 146,9-148,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giao dịch 2 chiều ở mức 147,9-148,9 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Đối với thị trường vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức cao với 149,5-152,5 triệu đồng/lượng; PNJ đang mua vào ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 145,8-148,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý hiện niêm yết 145,9-148,9 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào với giá 147,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 148,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.111,2 USD/ounce. Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.111,2 USD/ounce (tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18,9 triệu đồng/lượng.