Giá vàng trong nước tăng vọt, tiến dần về mốc 125 triệu đồng/lượng

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Sau 2 ngày giữ mức giá ổn định, giá vàng miếng trong nước hôm nay (14-8) tăng vọt lên mức 124,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức tăng khá ấn tượng kể từ đầu năm đến nay.

Từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng miếng liên tục đem đến nhiều bất ngờ khi liên tục lập đỉnh mới. Hiện tại, các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức cao 123,7-124,7 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng ở chiều bán ra và 1 triệu đồng ở chiều mua vào so với phiên giao dịch cách đây 2 ngày.

fda2ad07-f216-46dc-8a02-242d49c3d4f5.jpg
Thị trường vàng trong nước liên tục lập đỉnh mới. Ảnh: P.V

Bảng niêm yết của doanh nghiệp Mi Hồng cũng ghi nhận sắc xanh tăng trưởng, trong đó, chiều mua vào cũng vượt trên mốc trung bình của cả nước, hiện giao dịch 124,2 triệu đồng/lượng. Còn tại Phú Quý, chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng, hiện doanh nghiệp này đang mua vào với mức thấp, chỉ 122,7 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức biến động nhẹ tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, SJC đang giao dịch loại vàng nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ là 117,1-119,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn tròn trơn là 117,5-120,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang giữ giá 118-119,5 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý đang giao dịch ở mức 115,7-118,7 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới cũng tiếp đà tăng. Ghi nhận lúc 8 giờ 43 phút ngày 14-8 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.364,2 USD/ounce, tăng 7,2 USD/ounce so với đêm qua, quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức hơn 108,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Ngày 12-8, giá vàng trong nước giữ ổn định

Ngày 12-8, giá vàng trong nước giữ ổn định

(GLO)- Thị trường vàng trong nước ngày 12-8 giữ mức ổn định sau phiên giảm mạnh vào hôm qua. Hiện các doanh nghiệp đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 122,7-123,9 triệu/đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giảm nhẹ.

