Đầu tuần, giá vàng trượt khỏi mốc 124 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau 1 ngày neo ở mức cao 124,4 triệu đồng/lượng, hôm nay (11-8), giá vàng miếng trong nước giảm 500.000 đồng, hiện còn 123,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, hiện đang đang giao dịch 2 chiều mua và bán là 122,7-123,9 triệu đồng/lượng. Trong khi doanh nghiệp Phú Quý hiện đang giao dịch chiều mua vào ở mức 121,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung thì Mi Hồng lại niêm yết ở mức cao 123 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại một số doanh nghiệp sáng nay đồng loạt giảm. Ảnh: P.V

Cùng đà giảm, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp hôm nay cũng thấp hơn so với hôm qua. Hiện Mi Hồng đang niêm yết ở mức 117,9-119,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 116,7-119,7 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 116,9-119,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,3-120,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 11-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3397,26 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 36,93 USD/Ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,34 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện vẫn trong vùng dao động hẹp từ tháng 4. Theo ông Hansen, cần vượt qua ngưỡng 3.450 USD mới xác nhận được xu hướng tăng mạnh và bền vững. Đây sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường vàng thực sự bứt phá.

Stephen Innes từ SPI Asset Management nhận định việc Mỹ áp thuế vàng Thụy Sĩ nằm trong chiến lược "Nước Mỹ trên hết". Việc đánh thuế vào vàng thỏi 1kg không chỉ nhằm mục đích thu ngân sách mà còn làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Điều này sẽ khiến thị trường thêm bất ổn, gia tăng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh chiến lược.