Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Đầu tuần, giá vàng trượt khỏi mốc 124 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Sau 1 ngày neo ở mức cao 124,4 triệu đồng/lượng, hôm nay (11-8), giá vàng miếng trong nước giảm 500.000 đồng, hiện còn 123,9 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng, hiện đang đang giao dịch 2 chiều mua và bán là 122,7-123,9 triệu đồng/lượng. Trong khi doanh nghiệp Phú Quý hiện đang giao dịch chiều mua vào ở mức 121,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung thì Mi Hồng lại niêm yết ở mức cao 123 triệu đồng/lượng.

713804f1-bc01-49d2-b8e1-bec432b5ac68.jpg
Giá vàng miếng tại một số doanh nghiệp sáng nay đồng loạt giảm. Ảnh: P.V

Cùng đà giảm, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp hôm nay cũng thấp hơn so với hôm qua. Hiện Mi Hồng đang niêm yết ở mức 117,9-119,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang có giá 116,7-119,7 triệu đồng/lượng; SJC đang giao dịch ở mức 116,9-119,4 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,3-120,3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 11-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3397,26 USD/ounce. Giá vàng hôm nay không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng 36,93 USD/Ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,34 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hiện vẫn trong vùng dao động hẹp từ tháng 4. Theo ông Hansen, cần vượt qua ngưỡng 3.450 USD mới xác nhận được xu hướng tăng mạnh và bền vững. Đây sẽ là tín hiệu quan trọng cho thấy thị trường vàng thực sự bứt phá.

Stephen Innes từ SPI Asset Management nhận định việc Mỹ áp thuế vàng Thụy Sĩ nằm trong chiến lược "Nước Mỹ trên hết". Việc đánh thuế vào vàng thỏi 1kg không chỉ nhằm mục đích thu ngân sách mà còn làm thay đổi cách thế giới nhìn nhận vàng như tài sản trú ẩn an toàn. Điều này sẽ khiến thị trường thêm bất ổn, gia tăng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá và buộc các nhà giao dịch phải điều chỉnh chiến lược.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Vàng miếng tiếp tục tăng 400.000 đồng vào ngày 9-8

Vàng miếng tiếp tục tăng 400.000 đồng vào ngày 9-8

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 9-8 tiếp tục ghi nhận giá vàng trong nước bật tăng so với hôm qua. Trong đó, vàng miếng tiếp tục tăng thêm 400.000 đồng, vàng nhẫn vượt qua mốc 120 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

null