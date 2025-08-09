Danh mục
Vàng miếng tiếp tục tăng 400.000 đồng vào ngày 9-8

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)
(GLO)- Phiên giao dịch ngày 9-8 tiếp tục ghi nhận giá vàng trong nước bật tăng so với hôm qua. Trong đó, vàng miếng tiếp tục tăng thêm 400.000 đồng, vàng nhẫn vượt qua mốc 120 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Thị trường vàng liên tục lập đỉnh trong những ngày cuối tuần. Sau khi tăng lên mức cao 124 triệu đồng vào hôm qua thì hôm nay, giá vàng miếng trong nước đang được các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ra và 123,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào (tăng 600.000 đồng so với hôm qua). Doanh nghiệp Mi Hồng tiếp tục niêm yết chiều mua vào ở mức cao là 123,6 triệu đồng. Phú Quý niêm yết mua vào ở mức 122,2 triệu đồng/lượng.

anh-man-hinh-2025-08-09-luc-153557.png
Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng khi chiều bán ra tại các doanh nghiệp đều đang vượt qua mốc 120 triệu đồng/lượng. Hiện tại, doanh nghiệp Phú Quý đang giao dịch 2 chiều mua-bán là 117-120 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giữ ở mức 116-120 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng đang niêm yết ở mức 118,2-119,2 triệu đồng/lượng; SJC cũng giao dịch chiều bán dưới mức chung là 119,8 triệu đồng/lượng.

Tổng kết giá vàng tuần qua nhìn chung là tăng. So với đầu tuần, giá vàng trong nước tăng thêm 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay cũng tiếp đà tăng hôm qua. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 9-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3390,84 USD/ounce, tăng 3,26 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 13,05 triệu đồng/lượng.

