Vàng trong nước lập đỉnh mới, chạm mốc 124 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau 2 ngày đứng im, sáng nay (8-8), giá vàng miếng trong nước chính thức chạm mốc 124 triệu đồng/lượng. Đây là ngưỡng cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Sau 2 ngày giữ mốc 123,8 triệu đồng/lượng, vàng miếng trong nước hôm nay được các doanh nghiệp như PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu, DOJI cùng tăng thêm 200.000 đồng, đưa giá giao dịch neo ở mức cao 2 chiều mua-bán là 122,6-124 triệu đồng/lượng. Mi Hồng hiện đang mua vào cũng ở mức cao là 123,2 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp vàng Phú Quý giữ mức mua vào thấp hơn mặt bằng chung, hiện có giá 121,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lập đỉnh mới trong ngày 8-8. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng có biến động tăng, giảm nhẹ tùy từng doanh nghiệp. Trong đó, Mi Hồng hiện đang niêm yết ở mức 117,7-119,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 116,8-119,8 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang có giá 117,8-120,8 triệu đồng/lượng. SJC đang bán ra với giá 119,3 triệu đồng, mua vào với giá 116,8 triệu đồng. PNJ giao dịch mua-bán là 117,5-120 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm cũng ghi nhận tăng so với hôm qua. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 8-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3389,08 USD/ounce, tăng 17,39 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 12,5 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, xung đột thương mại và địa chính trị đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Mỹ đã chính thức áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ, Brazil và Ấn Độ, khiến các đối tác này phải đàm phán lại các thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong một tháng, cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại. Điều này củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ giảm lãi suất trong thời gian tới.