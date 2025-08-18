Chiều 18-8, giá vàng lập đỉnh mới, 125 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau phiên giao dịch buổi sáng tăng nhẹ 200.000 đồng, chiều 18-8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng thêm 300.000 đồng mỗi lượng, thiết lập đỉnh cao nhất lịch sử với 125 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, chiều 18-8, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn trong cả nước đồng loạt niêm yết mức giá mới so với phiên buổi sáng. Hiện SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch mua và bán ở mức 124-125 triệu đồng/lượng, tăng đồng thời 2 chiều, giữ nguyên mức chênh lệch 1 triệu đồng. Riêng Mi Hồng đẩy mức giá mua vào lên 124,5 triệu đồng, chỉ cách giá mua vào 500.000 đồng/lượng; Phú Quý đạt mức mua vào 123 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chiều nay tiếp tục tăng, đạt mốc 125 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng mới tùy theo từng doanh nghiệp. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2-120,2 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với phiên giao dịch buổi sáng; Mi Hồng hiện giao dịch ở mức 117,9-119,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều; Phú Quý hiện mua vào ở mức 116,8 triệu đồng, bán ra ở mức 119,8 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết ở mức 117-119,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới ghi nhận vào lúc 13 giờ theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay tăng gần 20 USD trong ngày, hiện giao dịch quanh vùng 3.350 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 106,9 triệu đồng mỗi lượng.