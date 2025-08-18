Vàng trong nước lấy lại mốc 124,7 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau 2 ngày cuối tuần giữ giá, phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng trong nước tăng trở lại. Trong đó, vàng miếng trở lại đỉnh của tuần trước. Hiện các doanh nghiệp lớn niêm yết giá bán 2 chiều là 123,7-124,7 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng trong nước sáng nay tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều mua-bán. Hiện các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang cùng niêm yết 123,7-124,7 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp Mi Hồng tiếp tục tăng giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào, hiện giao dịch ở mức 124,2 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá chiều mua vào ở mức thấp, 122,7 triệu đồng/lượng.

Đồ họa: P.V

Thị trường vàng nhẫn cũng theo đà tăng, một số doanh nghiệp niêm yết ở mức bán ra 120 triệu đồng/lượng. Cụ thể: Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 2 chiều ở mức 117-120 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang bán ra ở mức 119,2 triệu đồng, mua vào ở mức 117,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 116,6-119,6 triệu đồng/lượng; PNJ đang niêm yết ở mức 116,8-119,8 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, xu hướng giá vàng trong nước trong tuần qua tăng giá và giữ mức ổn định.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4 giờ ngày 18-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3336,18 USD/ounce, không thay đổi so với hôm qua và giảm 58,44 USD/Ounce so với đầu tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,31 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát mới nhất từ Kitco News, đa số chuyên gia trên Phố Wall dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư cá nhân vẫn lạc quan cho rằng vàng có thể tăng giá.

Cụ thể, 10 chuyên gia đã tham gia khảo sát của Kitco News. Kết quả cho thấy chỉ 1 người kỳ vọng giá vàng tăng, 1 người dự đoán giá giảm, còn lại 8 người tin rằng vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Ở góc độ nhà đầu tư nhỏ lẻ, kết quả khảo sát trực tuyến với 183 phiếu bầu cho thấy 63% (115 người) kỳ vọng giá vàng tăng, 18% (33 người) dự đoán giảm và 19% (35 người) cho rằng giá sẽ ổn định.