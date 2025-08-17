Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Thị trường vàng trong nước cuối tuần không có biến động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Phiên giao dịch 2 ngày cuối tuần (16 và 17-8), giá vàng trong nước vẫn tiếp tục giữ mức ổn định, không ghi nhận biến động tăng hoặc giảm. Hiện giá giao dịch trung bình ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng. 

Cụ thể, các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết mức giá 2 chiều mua-bán là 123,5-124,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa chiều mua và bán chỉ còn 500.000 đồng khi niêm yết giá chiều mua vào là 124 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang niêm yết ở mức thấp hơn khi mua vào chỉ 122,7 triệu đồng/lượng.

b4f20517-2d1c-47cd-bafb-500bdfdebff5.jpg
Giá vàng trong nước hôm nay giữ mức ổn định. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn có mức giá niêm yết tùy theo từng doanh nghiệp. Trong đó, SJC đang giao dịch ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 116,8-119,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 117,5-119 triệu đồng/lượng; Phú Quý hiện có giá 116,4-119,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm 3,05 USD/ounce trong 24 giờ qua (tương đương giảm 0,09%), với giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.335,06 USD/ounce (tương đương khoảng 106,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy, đa số chuyên gia Phố Wall dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, trong khi phần lớn nhà đầu tư Main Street vẫn tin rằng vàng có thể tăng giá vào tuần tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null