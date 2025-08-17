Thị trường vàng trong nước cuối tuần không có biến động

(GLO)- Phiên giao dịch 2 ngày cuối tuần (16 và 17-8), giá vàng trong nước vẫn tiếp tục giữ mức ổn định, không ghi nhận biến động tăng hoặc giảm. Hiện giá giao dịch trung bình ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết mức giá 2 chiều mua-bán là 123,5-124,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa chiều mua và bán chỉ còn 500.000 đồng khi niêm yết giá chiều mua vào là 124 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý đang niêm yết ở mức thấp hơn khi mua vào chỉ 122,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay giữ mức ổn định. Ảnh: P.V

Thị trường vàng nhẫn có mức giá niêm yết tùy theo từng doanh nghiệp. Trong đó, SJC đang giao dịch ở mức 116,6-119,1 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết 116,8-119,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang có giá 117,5-119 triệu đồng/lượng; Phú Quý hiện có giá 116,4-119,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm 3,05 USD/ounce trong 24 giờ qua (tương đương giảm 0,09%), với giá vàng giao ngay hiện ở mức 3.335,06 USD/ounce (tương đương khoảng 106,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News cho thấy, đa số chuyên gia Phố Wall dự đoán thị trường sẽ tiếp tục đi ngang, trong khi phần lớn nhà đầu tư Main Street vẫn tin rằng vàng có thể tăng giá vào tuần tới.