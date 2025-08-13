Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kéo dài thời gian mở cửa đến 20 giờ hằng ngày

(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc với các đơn vị chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vào sáng 13-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với các đơn vị chức năng

﻿tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo sơ bộ tình hình triển khai công tác quản lý Cửa khẩu thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu lực lượng Hải quan và Biên phòng ngay lập tức triển khai và thông báo rộng rãi thời gian mở Cửa khẩu hằng ngày sẽ kéo dài đến 20 giờ (thay vì 17 giờ 30 phút như từ trước đến nay) để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân qua lại Cửa khẩu.

Đồng thời, các đơn vị chức năng phải linh hoạt, không cứng nhắc, không gây khó dễ, tạo điều kiện hết mức trong công tác thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp.

Xe chở hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam đang chờ làm thủ tục nhập khẩu tại

﻿Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị các đơn vị chức năng phải thay đổi tư duy, phối hợp chặt chẽ với nhau để đẩy mạnh hoạt động thương mại vùng biên, để Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh sôi động trở lại. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, đơn vị mạnh dạn giải quyết; đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì kịp thời báo cáo để xem xét, chỉ đạo.