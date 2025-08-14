Đón cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc

(GLO)- Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc sẽ có sự góp mặt của 30 đại biểu là cán bộ Cục Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây, các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đến từ Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký công văn số 32/KH-UBND về kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc - tỉnh Gia Lai năm 2025. Theo đó, hội nghị dự kiến diễn ra ngày 17 và 18-8 tại phường Pleiku.

Các sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia của Gia Lai có nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu. Ảnh: Vũ Thảo

Hội nghị dự kiến thu hút hơn 300 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đáng chú ý, sẽ có 30 đại biểu là cán bộ Cục Dữ liệu lớn tỉnh Quảng Tây cùng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Trung Quốc tham dự, mở ra cơ hội hợp tác trực tiếp giữa đôi bên.

Hội nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ chủ lực của Gia Lai sang Trung Quốc; thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm thế mạnh và định hướng xuất khẩu của tỉnh tới các nhà nhập khẩu quốc tế.

Đây cũng là dịp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới tiêu thụ trong và ngoài nước, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Chính phủ và Bộ Công Thương về phát triển xuất khẩu.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như trưng bày gian hàng OCOP, chương trình khảo sát và tham quan vùng nguyên liệu của đoàn doanh nghiệp Trung Quốc…