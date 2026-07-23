Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình có công với nước

(GLO)- Ngày 23-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiêu biểu tại một số xã phía Tây tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 18 gia đình thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng tiêu biểu ở các xã: Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Ia Hiao, Phú Thiện và Chư A Thai.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bìa trái) thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bà Ksor H’Put (người bị địch bắt tù đày tại xã Ia Tul). Ảnh: Phi Long

Tại các nơi đến thăm, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống các thương bệnh binh, gia đình chính sách.

Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai luôn ghi nhớ, khắc sâu những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, bên cạnh phát triển KT-XH, tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. Đặc biệt, cùng với cả nước, tỉnh đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (bên phải) tặng quà động viên bệnh binh Lê Trọng Phương (xã Pờ Tó). Ảnh: Phi Long

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt chúc các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với nước luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu học tập, lao động, tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; hỗ trợ kịp thời cho các gia đình còn khó khăn, góp phần phát huy, lan toả truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng lưu ý các địa phương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền những kết quả phát triển KT-XH, các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn để người có công nắm rõ.

Từ đó, người có công tham gia góp sức tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tổ chức thực hiện thành công các dự án đầu tư, tiếp thêm động lực xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 4 từ trái sang) thăm, động viên tinh thần bà Nguyễn Thị Lê (thân nhân liệt sĩ tại xã Ia Hiao). Ảnh: Phi Long

Bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đại diện các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Các gia đình cũng mong muốn và tin tưởng, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Gia Lai sẽ phát huy những kết quả đạt được, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.