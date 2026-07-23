Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm gia đình người có công tiêu biểu

(GLO)- Sáng 23-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại 3 xã Bình An, Tây Sơn và Bình Phú.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm thương binh Lê Xuân Lợi (xã Bình An); 2 thương binh Võ Công Đoàn và Đỗ Văn Tòng (xã Tây Sơn); thương binh Nguyễn Thị Thanh và bà Trương Thị Mười - người bị nhiễm chất độc hóa học (xã Bình Phú).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho thương binh Đỗ Văn Tòng (xã Tây Sơn). Ảnh: Hoàng Vũ

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, gia đình chính sách và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Thanh (xã Bình Phú). Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và người có công, bảo đảm các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Đại diện các gia đình bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực lao động, sản xuất, gương mẫu trong đời sống và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.