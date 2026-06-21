Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

180 vận động viên tranh tài môn kéo co tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 21-6, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn kéo co trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ I - 2026.

Môn kéo co thu hút 180 vận động viên đến từ 11 xã, phường và ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các đội thi đấu ở các nội dung gồm: đội nam (hạng cân 560kg, 520 kg); đội nữ (hạng cân 520kg, 480kg) và nam nữ phối hợp (hạng cân 530kg, 510kg).

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài với những trận đấu hấp dẫn. Ở nội dung đội nam hạng cân 560kg, xã Kon Gang gặp xã Ia Tôr. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến thuật hợp lý cùng nền tảng thể lực tốt, đội xã Ia Tôr đã thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Ở nội dung đội nữ hạng cân 480kg, đội Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại xã Đak Đoa với tỷ số 2-0.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều người chơi pickleball muốn có huấn luyện viên riêng

Nhu cầu thuê huấn luyện viên pickleball tăng cao

Tin tức

(GLO)- Pickleball là môn thể thao mới đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh, thu hút ngày càng đông người tập luyện. Từ đó, nhiều người chơi có nhu cầu thuê huấn luyện viên để học môn thể thao này một cách bài bản.

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

Tin tức

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Thể thao

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

null