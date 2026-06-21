180 vận động viên tranh tài môn kéo co tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-6, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc môn kéo co trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ I - 2026.

Môn kéo co thu hút 180 vận động viên đến từ 11 xã, phường và ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Các đội thi đấu ở các nội dung gồm: đội nam (hạng cân 560kg, 520 kg); đội nữ (hạng cân 520kg, 480kg) và nam nữ phối hợp (hạng cân 530kg, 510kg).

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài với những trận đấu hấp dẫn. Ở nội dung đội nam hạng cân 560kg, xã Kon Gang gặp xã Ia Tôr. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến thuật hợp lý cùng nền tảng thể lực tốt, đội xã Ia Tôr đã thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Ở nội dung đội nữ hạng cân 480kg, đội Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại xã Đak Đoa với tỷ số 2-0.