Gia Lai giành 5 huy chương ở Giải Vô địch kéo co quốc gia

(GLO)- Sáng 10-4, đoàn vận động viên (VĐV) kéo co tỉnh Gia Lai đã kết thúc các phần thi tại Giải Vô địch các câu lạc bộ kéo co quốc gia năm 2026 với thành tích giành 5 huy chương.

Giải năm nay diễn ra tại tỉnh Lai Châu từ ngày 1 đến 10-4 do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu tổ chức. Giải đã quy tụ 450 VĐV đến từ 15 tỉnh, thành trong cả nước thi đấu ở 36 nội dung.

Các VĐV Gia Lai đã giành 5 huy chương ở Giải Vô địch các câu lạc bộ kéo co quốc gia 2026. Ảnh: Hồng Phong

Tại giải, đoàn Gia Lai tranh tài với 24 VĐV, tất cả đều là học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú) - ngôi trường giàu truyền thống về các môn thể thao dân tộc thiểu số.

Dù còn rất trẻ, song các VĐV Gia Lai đã xuất sắc giành 5 huy chương, gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Huy chương vàng duy nhất của đoàn Gia Lai thuộc về nội dung 380 kg nữ; huy chương bạc ở hạng cân 380 kg nam; 3 huy chương đồng ở các nội dung 400 kg nữ, 510 kg hỗn hợp và 520 kg nam.

Giải là dịp động viên, cổ vũ phong trào tập luyện môn kéo co trong đông đảo nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, nhằm rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa - thể thao của các dân tộc. Đồng thời giúp các VĐV trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến các giải đấu lớn trong thời gian tới.