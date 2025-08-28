Danh mục
Gia Lai đoạt 30 huy chương tại Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2025

HUỲNH VỸ
(GLO)-Kết thúc thi đấu tại Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2025, đoàn vận động viên môn bơi lội của tỉnh Gia Lai đã đoạt được tổng cộng 30 huy chương.

Cụ thể, tại giải đấu này, đoàn đã giành được 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 17 huy chương đồng.

Gia Lai đoạt 4 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 17 huy chương đồng tại Giải bơi - lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Tham gia giải đấu này có gần 300 vận động viên của 16 câu lạc bộ đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó, đoàn vận động viên của tỉnh Gia Lai (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) tham gia với 1 huấn luyện viên và 16 vận động viên.

Giải bơi-lặn vô địch câu lạc bộ quốc gia năm 2025 do Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng; Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 24 đến 28-8 tại Hải Phòng.

