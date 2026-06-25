Xã Ia Krái giành ngôi nhất môn karate tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài, môn karate trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 đã bế mạc vào chiều 25-6.

Các vận động viên thi đấu nội dung quyền đồng đội hỗn hợp nam, nữ. Ảnh: R.H

Môn karate quy tụ 200 vận động viên (VĐV) đến từ 20 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku). Các VĐV thi đấu 30 nội dung, gồm 25 nội dung đối kháng (kumite) và 5 nội dung thi quyền (kata).

Ở phần thi đấu đối kháng, các VĐV tranh tài ở các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và cá nhân nam, nữ với nhiều hạng cân khác nhau. Trong đó, cá nhân nam gồm 12 hạng cân (từ 40kg đến trên 84kg), cá nhân nữ gồm 11 hạng cân (từ 36kg đến trên 65kg).

Đối với phần thi quyền, các VĐV tranh tài ở các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và đồng đội hỗn hợp nam, nữ.

Trong thời gian diễn ra giải, các VĐV đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Nhiều VĐV thể hiện trình độ chuyên môn tốt, bản lĩnh thi đấu vững vàng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của môn karate tại Đại hội.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi đấu.

Kết thúc giải, đoàn xã Ia Krái dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 11 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ). Đoàn xã Chư Pưh xếp thứ nhì với 4 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Hai đơn vị phường Ayun Pa và xã Đak Đoa cùng đứng vị trí thứ ba với thành tích mỗi đơn vị cùng đạt 3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ.