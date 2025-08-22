Gia Lai giành 5 huy chương tại Giải vô địch wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025

(GLO)-Kết thúc thi đấu tại Giải vô địch wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025, đoàn Gia Lai đã giành được tổng cộng 5 huy chương, với 3 huy chương bạc (HCB) và 2 huy chương đồng (HCĐ).

Trong đó, vận động viên (VĐV) Trịnh Văn Lưu giành 2 HCB ở nội dung taolu. Ở nội dung sanda, VĐV Nguyễn Cẩm Nhung giành HCB hạng cận 45 kg nữ; Lê Nguyễn Khánh Linh giành HCĐ hạng cân 56 kg nữ; Nguyễn Trung Kiên giành HCĐ hạng cân 80 kg nam.

VĐV Trịnh Văn Lưu giành 2 HCB ở nội dung taolu tại Giải vô địch wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Giải vô địch wushu các đội mạnh quốc gia năm 2025 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phối hợp với Cục Thể dục thể thao tổ chức từ ngày 15 đến 25-8 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Quảng Nam (phường Hương Trà, TP Đà Nẵng).

Tham gia giải đấu có hơn 260 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc; tranh tài 57 bộ huy chương ở 2 nội dung: taolu (quyền) và sanda (đối kháng).

Tại giải đấu này, đoàn Gia Lai tham gia 2 HLV và 8 VĐV tham gia. Trong đó, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tham gia 1 HLV và 6 VĐV, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku góp mặt 1 HLV và 2 VĐV.

Giải đấu là dịp để đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo môn wushu trên toàn quốc; qua đó phát hiện, tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 33 và các giải đấu quốc tế thời gian tới.