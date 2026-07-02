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2 đội bóng Gia Lai góp mặt tại Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 2-7, Ban Tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 tổ chức họp báo, bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết. Gia Lai có 2 đại diện góp mặt tại vòng chung kết là Gia Lai và LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 diễn ra từ ngày 30-6 đến 13-7 trên sân vận động Lạch Tray và sân tập Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng.

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Đội U13 Gia Lai xuất quân đến Hải Phòng tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026. Ảnh: ĐVCC

Các đội bóng tham gia vòng chung kết, gồm: Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Hải Phòng (chủ nhà vòng chung kết), Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Bắc Ninh FC, Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa, Gia Lai, T&T Nghệ An, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lắk, Becamex TP. Hồ Chí Minh, Học viện Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Theo kết quả bốc thăm, đội Gia Lai nằm ở bảng C cùng với Thể Công Viettel, Đông Á Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, LPBank Hoàng Anh Gia Lai rơi vào bảng D với Công an Hà Nội, Sông Lam Nghệ An và Công an TP. Hồ Chí Minh.

Theo điều lệ, 16 đội được chia thành 4 bảng (A, B, C, D) thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào vòng tứ kết. Các trận đấu sau đó diễn ra theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch.

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