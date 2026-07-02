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Gia Lai có 34 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, năm nay, toàn tỉnh có 34 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%.

Cụ thể, các đơn vị đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100% gồm: Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai; Trường THPT Bình Dương; Trường THPT chuyên Chu Văn An; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Trường THPT Hoài Ân; Trường THPT Lý Tự Trọng; Trường THPT Ngô Mây; Trường THPT Nguyễn Hữu Quang; Trường THPT Nguyễn Trân; Trường THPT Quốc học Quy Nhơn.

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Gia Lai có 34 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%. Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó là Trường THPT chuyên Hùng Vương; Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng; Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ; Trường THPT số 2 Phan Bội Châu; Trường THPT Pleime; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai; Trường THPT Trần Hưng Đạo; Trường THPT Võ Nguyên Giáp; Trường THPT Chi Lăng; Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai; Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt; Trung tâm GDNN - GDTX Krông Pa.

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Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 1 tỉnh Gia Lai đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%. Ảnh: Trần Dung

Ngoài ra, còn có Trường THPT số 1 An Nhơn; Trường THPT số 1 Phù Cát; Trường THPT số 1 Phù Mỹ; Trường THPT số 1 Tuy Phước; Trường THPT số 2 Phù Mỹ; Trường THPT số 2 Tuy Phước; Trường THPT Tam Quan; Trường THPT Tăng Bạt Hổ; Trường THPT Trần Quang Diệu; Trường THPT Trưng Vương; Trường Tiểu học, THCS và THPT Ischool Quy Nhơn; Trường THPT FPT Quy Nhơn.

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