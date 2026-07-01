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Gia Lai có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Theo thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cụ thể, môn Toán có số lượng điểm 10 cao nhất với 70 thí sinh; tiếp theo là môn Lịch sử với 36 thí sinh.

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Tỉnh Gia Lai có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Trần Dung

Các môn còn lại gồm: Vật lý có 4 điểm 10, Hóa học 5 điểm 10, Sinh học 2 điểm 10, Tin học 1 điểm 10, Địa lý 1 điểm 10, Công nghệ công nghiệp 3 điểm 10, Công nghệ nông nghiệp 1 điểm 10, Tiếng Anh 4 điểm 10.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có hơn 7.880 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Trong đó, điểm 10 ở môn Toán và môn Lịch sử tăng mạnh. Ngoại trừ môn Ngữ văn không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối, các môn còn lại đều ghi nhận số lượng bài thi đạt điểm 10 giảm.

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