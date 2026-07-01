Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Gia Lai đạt 98,44%

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 1-7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của tỉnh Gia Lai đạt 98,44%.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Gia Lai có 35.875 thí sinh dự thi, gồm 34.130 thí sinh hệ phổ thông và 1.745 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên.

Số thí sinh đậu tốt nghiệp là 35.314 em, đạt 98,44%. Trong đó, hệ giáo dục phổ thông có 33.761 em, đạt 98,92%; hệ giáo dục thường xuyên có 1.553 em, đạt 89%.

Thí sinh Gia Lai tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Đức Thụy

Theo kế hoạch, sau khi biết điểm, thí sinh có 5 ngày để phúc khảo nếu có nhu cầu; hạn cuối là ngày 5-7. Công tác phúc khảo được các địa phương hoàn thành chậm nhất vào ngày 20-7.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT được các sở GD&ĐT và cơ sở giáo dục hoàn tất trước ngày 3-7. Chậm nhất đến ngày 7-7, thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các giấy tờ liên quan bản chính.

Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả được công bố sau 17 giờ ngày 9-8.