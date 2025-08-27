(GLO)- Sau 5 ngày tranh tài sôi động, Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025 đã chính thức khép lại vào chiều 26-8 với những trận chung kết ở cả hai lứa tuổi. Các cầu thủ nhí đã trình diễn những trận đấu kịch tính, hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Kịch tính các trận chung kết

Ở lứa tuổi thiếu niên, 2 trận bán kết diễn ra vào sáng 26-8, đội bóng đến từ xã Đak Đoa là CLB Dương Nguyễn Sport với lực lượng phần lớn là các cầu thủ Bahnar, Jrai tài năng đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Trung tâm bóng đá cộng đồng Minh Hiệp với tỷ số chung cuộc 4-2. Trong khi đó, Đan Lê FC hạ gục Trung tâm bóng đá cộng đồng Nam Yang với tỷ số 3-1.

Ở trận chung kết, CLB Dương Nguyễn Sport xuất sắc vượt qua Đan Lê FC (áo vàng, quần vàng) với tỷ số chung cuộc 3-2. Ảnh: R'Ô HOK

Ở trận chung kết vào chiều cùng ngày, ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB Dương Nguyễn Sport và Đan Lê FC đều triển khai lối chơi tấn công, không ngại va chạm. Tuy nhiên, hàng thủ của cả hai bên đã làm tốt nhiệm vụ, khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn, CLB Dương Nguyễn Sport bất ngờ có bàn mở tỷ số dẫn trước với sự phấn khích của các cầu thủ và người hâm mộ. Thế nhưng, Đan Lê FC không hề nao núng, họ tổ chức phản công hiệu quả và nhanh chóng gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Kịch tính được đẩy lên cao khi CLB Dương Nguyễn Sport lần thứ hai vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, Đan Lê FC một lần nữa chứng minh bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 từ một pha phản công hiệu quả. Tưởng chừng trận đấu phải bước vào loạt luân lưu may rủi, thế nhưng từ một tình huống phản công nhanh, cầu thủ Lêwi-CLB Dương Nguyễn Sport tung cú dứt điểm chính xác, ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho đội bóng đến từ xã Đak Đoa.

Những phút cuối trận đấu, Đan Lê FC dồn toàn lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng vấp phải hàng thủ kiên cường và thủ môn chơi xuất sắc bên phía Dương Nguyễn Sport. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, CLB Dương Nguyễn Sport vỡ òa trong niềm vui chiến thắng và lên ngôi vô địch lứa tuổi thiếu niên.

CLB Dương Nguyễn Sport vỡ òa trong niềm vui khi giành chức vô địch ở lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: R'Ô HOK

Ở lứa tuổi nhi đồng, vào trận chung kết là đội xã Ia Krái và Tín Thành FC (xã Ia Le). Ngay từ những phút đầu, đội xã Ia Krái chủ động tấn công, tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, đội Tín Thành FC cũng không chịu lép vế, liên tục tấn công và uy hiếp khung thành đội xã Ia Krái. Song, hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không bên nào tận dụng được cơ hội để ghi bàn.

Bước vào hiệp 2, đội xã Ia Krái tiếp tục duy trì sức ép với những pha lên bóng tốc độ, trong khi Tín Thành FC phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội phản công, song trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Không thể phân định thắng thua trong 2 hiệp đấu, cả hai buộc phải giải quyết trên chấm luân lưu. Trong loạt sút đầy căng thẳng, Tín Thành FC tỏ ra bản lĩnh hơn, giành chiến thắng với tỷ số 4-3 và lên ngôi vô địch lứa tuổi nhi đồng.

Trận chung kết giữa đội xã Ia Krái và Tín Thành FC diễn ra sôi nổi và đầy kịch tính. Ảnh: Ngọc Duy

Sân chơi bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 22 đến 26-8, quy tụ hơn 430 vận động viên của 36 đội bóng đến từ các phường, xã, câu lạc bộ và Trung tâm Bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên sân bóng đá mini 5 người.

Ở lứa tuổi nhi đồng, có 24 đội tham gia, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 1/16. Tất cả các trận đấu của lứa tuổi nhi đồng được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ở lứa tuổi thiếu niên, 12 đội bóng được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết. Các trận đấu của lứa tuổi thiếu niên được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Anh Nguyễn Chế Dương-Huấn luyện viên CLB Dương Nguyễn Sport, cho biết: Để chuẩn bị cho giải này, toàn đội đã tích cực tập luyện, tham gia nhiều giải đấu cọ xát trong và ngoài tỉnh nhằm nâng cao kỹ năng, bản lĩnh thi đấu cho các em. Trong từng trận đấu, các cầu thủ đều thi đấu với tinh thần tập thể cao, kỷ luật và sự tự tin. Chúng tôi không chỉ đặt mục tiêu vô địch, mà quan trọng hơn là giao lưu, học hỏi và hướng cho các em đến con đường bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai.

Em Ben (bên trái), CLB Dương Nguyễn Sport được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Ngọc Duy

Em Ben (SN 2012, làng Biă Tih, xã Ia Băng), cầu thủ của CLB Dương Nguyễn Sport, đồng thời được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc lứa tuổi thiếu niên, chia sẻ: Từ vòng bảng đến trận chung kết, em luôn cố gắng thi đấu hết mình và tuân thủ đúng chiến thuật mà HLV đề ra. Nhờ vậy, em cùng các đồng đội đã giành được chức vô địch. Bản thân em may mắn được nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải ở lứa tuổi thiếu niên. Đây là niềm vui và cũng là động lực lớn để em tiếp tục rèn luyện.

Còn ông Lâm Bá Phúc-Huấn luyện viên Tín Thành FC, chia sẻ: Giải đấu năm nay, các đội tham dự đều thi đấu rất hay. Tín Thành FC may mắn giành chức vô địch. Bên cạnh việc các em tuân thủ nghiêm chiến thuật và ý đồ mà huấn luyện viên đề ra, sự động viên, đồng hành của phụ huynh cũng là nguồn sức mạnh rất lớn cho thầy trò chúng tôi. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều giải đấu hấp dẫn như thế này để các em tiếp tục được trải nghiệm và trưởng thành, rèn bản lĩnh nhiều hơn.

Chị Trương Thị Tuyết-cổ động viên của Tín Thành FC, bày tỏ: Trận chung kết rất hấp dẫn. Tôi rất vui và tự hào khi đội giành chức vô địch lứa tuổi nhi đồng. Tôi hy vọng trong tương lai, các em sẽ có thêm nhiều sân chơi để rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng.

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho các đội lứa tuổi thiếu niên tham gia giải đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì và đồng giải ba cho các đội lứa tuổi nhi đồng tham gia giải đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Kết thúc giải, ở nội dung thiếu niên, CLB Dương Nguyễn Sport giành chức vô địch; giải nhì thuộc về Đan Lê FC; đồng giải ba thuộc về 2 đội: Trung tâm bóng đá cộng đồng Minh Hiệp và Trung tâm bóng đá cộng đồng Nam Yang. Ở nội dung nhi đồng, Tín Thành FC giành chức vô địch; giải nhì xã Ia Krái, đồng giải ba thuộc về 2 đội: Pleiku School FC và CLB Kiến trúc trẻ. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cá nhân, gồm: thủ môn xuất sắc, cầu thủ xuất sắc, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng ở 2 nội dung thiếu niên và nhi đồng.

Ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Đây là giải thể thao cấp tỉnh đầu tiên được tổ chức tại phường Pleiku sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Giải đấu đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đầy ý nghĩa cho các cháu thiếu niên và nhi đồng trong dịp hè 2025; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng trên toàn tỉnh.