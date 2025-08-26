VĐV Lê Nguyễn Hương Giang giành 5 huy chương Giải Cup Khiêu vũ thể thao toàn quốc

(GLO)- Tại Giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cup Khiêu vũ thể thao quốc gia lần II-2025, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã thi đấu ấn tượng. Đặc biệt, VĐV Lê Nguyễn Hương Giang đã xuất sắc mang về 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cup Khiêu vũ thể thao quốc gia lần II-2025 quy tụ hơn 1.200 vận động viên. Ảnh: Nam Dũng

Tham gia giải đấu năm nay, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn gồm 3 vận động viên phong trào và 1 huấn luyện viên, thi đấu ở 2 nhóm tuổi: thiếu nhi 2 và thiếu niên, với các nội dung thi đấu gồm 5 điệu Latin và 5 điệu Standard.

Kết quả, VĐV Lê Nguyễn Hương Giang (SN 2011) đã thi đấu nổi bật tại Giải Cup Khiêu vũ thể thao quốc gia lần II với thành tích 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung đơn điệu và 5 điệu Standard nhóm tuổi thiếu niên.

Ngoài ra, Hương Giang còn vào vòng chung kết và xếp hạng 4 toàn quốc ở nội dung vô địch 5 điệu Standard nhóm tuổi thiếu niên Giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025.

Vận động viên Lê Nguyễn Hương Giang giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung đơn điệu và 5 điệu Standard nhóm tuổi thiếu niên. Ảnh: Nam Dũng

Bên cạnh đó, 2 VĐV Nguyễn Thảo Dương (SN 2014) và Tạ Nguyễn Bảo Hân (SN 2015) tham gia thi đấu tại Giải Cup Khiêu vũ thể thao quốc gia lần II-2025, ở nhóm tuổi thiếu nhi 2 và đều đạt thành tích khả quan. Đây được xem là những gương mặt tiềm năng, hứa hẹn sẽ là lớp kế cận đầy triển vọng của khiêu vũ thể thao Gia Lai trong thời gian tới.

Giải Vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cup Khiêu vũ thể thao quốc gia lần II-2025 diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu, quy tụ hơn 1.200 VĐV đến từ 42 đơn vị tỉnh, thành phố và câu lạc bộ khiêu vũ thể thao trên toàn quốc.

Giải đấu do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Thể dục Việt Nam tổ chức.