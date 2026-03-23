Danh thủ Gia Lai Trần Quang Nhật xếp hạng 33, để lại tiếc nuối tại Hoa Sơn Ninh Minh Bôi 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Tối 22-3, Giải cờ tướng - cờ úp Hoa Sơn Ninh Minh Bôi lần thứ I năm 2026 khép lại, trong đó danh thủ Trần Quang Nhật (Gia Lai) để lại không ít tiếc nuối khi xếp ở thứ hạng 33 chung cuộc, dù đã có màn khởi đầu ấn tượng.

Giải cờ tướng - cờ úp Hoa Sơn Ninh Minh Bôi lần thứ I - năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 22-3 tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), quy tụ 94 danh thủ đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ma Cao (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam có 13 thành viên tham dự. Trong đó, Gia Lai góp mặt với ông Tôn Thất Lương Chính - Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và danh thủ Trần Quang Nhật.

Danh thủ Trần Quang Nhật thi đấu tại Giải cờ tướng cờ úp Hoa Sơn Ninh Minh Bôi lần thứ I năm 2026. Ảnh: NVCC

Giải đấu tổ chức song song 2 nội dung cờ tướng và cờ úp. Mỗi nội dung thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tại giải đấu, danh thủ Trần Quang Nhật (Gia Lai) đã có màn thể hiện khá ấn tượng khi liên tiếp giành chiến thắng 4 ván đầu, với 8 điểm ở nội dung cờ úp. Trước đó, ở nội dung cờ tướng, anh cùng các kỳ thủ Việt Nam như Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Đại Thắng và Hà Văn Tiến đều giành 11 điểm sau 9 ván đấu.

Tuy nhiên, thi đấu 5 ván còn lại của nội dung cờ úp, danh thủ Gia Lai để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ giành thêm 3 điểm, qua đó khép lại giải đấu với tổng cộng 21 điểm và xếp vị trí thứ 33 chung cuộc.

Kết thúc giải đấu, các danh thủ Việt Nam cũng đoạt những thứ hạng đáng chú ý: Nguyễn Thành Bảo xếp thứ 8, Hà Văn Tiến đứng thứ 9 và Nguyễn Đại Thắng xếp thứ hạng 20.

Ở nội dung cờ úp, danh thủ Trần Quang Nhật (Gia Lai, bên trái) để lại dấu ấn khi giành 4 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ mạnh tại Giải cờ tướng - cờ úp Hoa Sơn Ninh Minh Bôi lần thứ I năm 2026. Ảnh: NVCC

Giải cờ tướng - cờ úp Hoa Sơn Ninh Minh Bôi năm 2026 gắn liền với thắng cảnh bích họa trên đá Hoa Sơn nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời là sân chơi quốc tế có quy mô lớn, thu hút nhiều danh thủ tham gia.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 382 triệu đồng). Các kỳ thủ có điểm số cao, xếp hạng trong top 32 đều được nhận thưởng; trong đó, nhà vô địch nhận 30.000 Nhân dân tệ (khoảng 115 triệu đồng).

Giải đấu lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa, thể thao giữa Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Hiệp hội Cờ tướng Quảng Tây; qua đó góp phần phát triển môn cờ tướng theo hướng kế thừa và đổi mới.

