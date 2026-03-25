Gia Lai có 2 trọng tài điều hành Giải vô địch Cầu lông quốc gia năm 2026

(GLO)- Liên đoàn Cầu lông Việt Nam vừa ban hành văn bản triệu tập lực lượng tham gia trọng tài Giải Cầu lông toàn quốc năm 2026; trong đó, Gia Lai có 2 trọng tài tham gia điều hành giải đấu.

Các trọng tài cầu lông: Nguyễn Văn Hùng (bên phải) và Hoàng Đức Hợp. Ảnh: NVCC

Theo kế hoạch, Giải vô địch Cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 26-4-2026 tại tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Gia Lai có 2 trọng tài được triệu tập tham gia Ban Trọng tài gồm: ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai và ông Hoàng Đức Hợp-Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Chư Sê).

Trọng tài Nguyễn Văn Hùng (người thứ 3 từ phải qua) điều hành Giải Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2024. Ảnh: NVCC

Cả hai trọng tài đều có chuyên môn tốt, nhiều năm kinh nghiệm và thường xuyên tham gia điều hành các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia. Trong đó, trọng tài cầu lông Nguyễn Văn Hùng từng tham gia điều hành các giải đấu lớn như SEA Games.