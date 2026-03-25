Gia Lai có 2 trọng tài điều hành Giải vô địch Cầu lông quốc gia năm 2026

Theo kế hoạch, Giải vô địch Cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 26-4-2026 tại tỉnh Lâm Đồng.
Tỉnh Gia Lai có 2 trọng tài được triệu tập tham gia Ban Trọng tài gồm: ông Nguyễn Văn Hùng-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai và ông Hoàng Đức Hợp-Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Chư Sê).
Cả hai trọng tài đều có chuyên môn tốt, nhiều năm kinh nghiệm và thường xuyên tham gia điều hành các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia. Trong đó, trọng tài cầu lông Nguyễn Văn Hùng từng tham gia điều hành các giải đấu lớn như SEA Games.