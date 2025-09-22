115 vận động viên tranh tài Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia

(GLO)- Tối 21-9, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải. Ảnh: M.N

Tham dự lễ khai mạc có ông Khoa Trung Kiên-phụ trách bộ môn cầu lông (Cục Thể dục Thể thao Việt Nam). Về phía tỉnh Gia Lai, tham gia buổi lễ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; nguyên lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Gia Lai; đại diện các nhà tài trợ, các vận động viên cùng đông đảo khán giả.

Tham gia Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia có 115 vận động viên thuộc 13 câu lạc bộ đến từ các đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 5 nội dung: đôi nam-nữ, đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đơn nữ.

Ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia. Ảnh: M.N

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức giải cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Gia Lai vinh dự đăng cai Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025.

Đây là sự kiện thể thao quan trọng, quy tụ những vận động viên hàng đầu của làng cầu lông Việt Nam. Giải đấu không chỉ là nơi tranh tài, khẳng định đỉnh cao chuyên môn của các vận động viên, mà còn là ngày hội lớn, lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết, giao lưu và gắn kết cộng đồng.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự nỗ lực của Ban tổ chức, sự công tâm, khách quan của các trọng tài cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và quyết tâm cống hiến hết mình của các vận động viên, Giải vô địch cầu lông các cây vợt xuất sắc Quốc gia năm 2025 sẽ để lại nhiều dấu ấn và kỷ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu để mang thành tích cao về cho đơn vị. Ảnh: M.N

Các vận động viên tham gia tranh tài ngay sau lễ khai mạc giải. Ảnh: M.N

Ngay sau lễ khai mạc, những trận tranh tài gay cấn, hấp dẫn đã diễn ra và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Giải dự kiến bế mạc và trao giải vào ngày 27-9.