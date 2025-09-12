Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên

(GLO)- Khiêu vũ thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng cao nguyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, học sinh tham gia. Nhờ đó, những năm qua, Gia Lai thường xuyên có vận động viên góp mặt tại các giải quốc gia và giành nhiều thành tích ấn tượng.

Công ty TNHH Dream Dance (phường Thống Nhất) là đại diện tiêu biểu trong gầy dựng phong trào khiêu vũ thể thao, đồng thời cũng là đơn vị tổ chức định kỳ 2 giải thi đấu khiêu vũ thể thao mỗi năm tại phố núi.

Hiện, Công ty có hơn 200 học viên đang luyện tập, trong đó có 9 vận động viên (VĐV) được đào tạo bài bản và thường xuyên đại diện tỉnh tham gia các giải thi đấu khiêu vũ thể thao toàn quốc.

VĐV Tạ Nguyễn Bảo Hân đã giành nhiều thành tích tại giải đấu cấp tỉnh và toàn quốc. Ảnh: NVCC

Em Tạ Nguyễn Bảo Hân (SN 2015, thôn Phú Mỹ, xã Ia Tôr) từ nhỏ đã mê mẩn những video khiêu vũ thể thao trên internet, chăm chú theo dõi từng bước nhảy rồi bắt chước.

Thấy con gái say mê bộ môn này, năm em 6 tuổi, gia đình cho Hân theo học tại CLB khiêu vũ thể thao ở xã.

Đến năm 2023, em được tiếp tục rèn luyện tại Công ty TNHH Dream Dance, nơi Hân được đào tạo bài bản, tập luyện chăm chỉ và nhanh chóng bộc lộ tố chất nổi bật.

Năm 2024, em tham gia Giải Vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cúp khiêu vũ thể thao quốc gia, đều giành HCĐ lứa tuổi thiếu nhi.

Hiện Hân đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham dự Giải Hualien - Chinese Taipei WDSF Open - giải đấu khiêu vũ thể thao quốc tế diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 22-9 tới đây. Sau đó, em sẽ tranh tài tại Giải Khiêu vũ thể thao quốc tế Thăng Long mở rộng diễn ra vào ngày 5-10.

“Em sẽ cố gắng hết sức để thi đấu thật tốt ở các giải quốc tế sắp tới. Ước mơ sau này của em là trở thành HLV khiêu vũ thể thao xuất sắc...”- Hân chia sẻ.

Một gương mặt nổi bật khác của khiêu vũ thể thao trẻ Gia Lai là em Lê Nguyễn Hương Giang (SN 2011, phường Thống Nhất). Năm 8 tuổi, bước ngoặt đến khi gia đình gặp HLV Trần Nam Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Dream Dance. Được gia đình cho theo học và dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy, Giang nhanh chóng bộc lộ năng khiếu, ngày càng tiến bộ và gặt hái thành tích cao tại nhiều giải đấu.

VĐV Lê Nguyễn Hương Giang nhận huy chương vàng Giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Tham gia Giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia và Giải Cúp khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại TP. Hồ Chí Minh, Giang đã xuất sắc mang về 1 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung nhóm tuổi thiếu niên.

“Những ngày đầu làm quen với bộ môn khiêu vũ thể thao, em gặp không ít khó khăn khi phải thực hiện các động tác kỹ thuật phức tạp. Nhưng nhờ kiên trì tập luyện, gia đình luôn đồng hành, chăm sóc và sự tận tình chỉ dạy của HLV, em mới có thể khẳng định mình tại nhiều giải thi đấu”- Giang thổ lộ.

Theo HLV Trần Nam Dũng, bộ môn khiêu vũ thể thao tuy có thể tiếp cận dễ dàng dưới hình thức phong trào, nhưng để đạt được thành tích thi đấu cao đòi hỏi sự kết hợp giữa đam mê, năng khiếu, sự kiên trì luyện tập và thậm chí đầu tư tài chính để tham gia các giải đấu, tích lũy kinh nghiệm.

Về lợi ích, bộ môn khiêu vũ thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng, rèn luyện sự dẻo dai và cảm thụ âm nhạc mà còn là cầu nối giúp các em nhỏ tự tin hơn trong giao tiếp, có môi trường giao lưu lành mạnh và phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo ông Trần Nam Dũng, để khiêu vũ thể thao Gia Lai phát triển lên tầm cao mới, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ các cấp, ngành. “Chúng tôi mong các cơ quan chức năng quan tâm, có chính sách cụ thể để bộ môn này phát triển lâu dài. Khi đó, khiêu vũ thể thao không chỉ phát huy hết tiềm năng, mang thành tích về cho địa phương mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”- ông Dũng bày tỏ.